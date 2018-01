Van der Vleuten: ‘Verdi meest speciaal’

Verdi kwam bij Van der Vleuten toen hij vier was en Maikel zeventien. In totaal rijdt Maikel de hengst dus nu twaalf jaar. Het duo groeide als ware samen op en bereikten ontzettend veel. Van der Vleuten laat weten dat dit zoveel voor hem betekent. Veel meer dan wanneer er een duur paard voor hem was gekocht die al klaar was voor het grote werk.

Einde carrière

Volgens Van der Vleuten is het einde van de carrière van Verdi nog niet in zicht. Dat is helemaal afhankelijk hoe lang Verdi er nog zin in heeft en goede resultaten boekt gaat hij mee op wedstijd. Wanneer Verdi aangeeft dat hij klaar is met het springen dan zal de hengst zich gaan focussen op zijn fokcarrière.

Quatro

Een ander paard dat erg bijzonder voor Maikel van der Vleuten is, is de aan Geir Gulliksen verkochte VDL Groep Quatro. In het begin had niemand verwachtingen van de Quaprice Bois Margot-zoon, maar hij gaf Van der Vleuten meteen een goed gevoel. Na wat overwinningen op vijf sterren-niveau werd Quatro verkocht. Dit vond Maikel erg jammer, want hij had hem erg graag gehouden. Maikel is wel erg blij dat hij bij Geir op zo’n goede plek is terecht gekomen.

