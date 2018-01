Vrijspraak in Utrechtse paardentwist

Echt vrolijk werd verdachte Mario V. niet van de uitspraak. Het échte leed is al lang geschied, hield hij de rechtbank voor. Na het uit de hand gelopen conflict met de buren van een pensionstal krijgen hij en zijn vader als verhuurders van (puin)containers in Woudenberg bijna geen bak meer gesleten. “De omzet is met de helft gedaald. Het is een dorp, hè. Als ze kwade praat over je verspreiden, dan kom je daar niet meer van af”, treurde de Woudenberger.

Verwensingen over en weer

De confrontatie aan de Zeisterweg, in het buitengebied van Woudenberg, tussen vader en zoon en enkele huurders van paardenboxen bij het naastgelegen pension had plaats op 25 november 2012. Volgens Mario V. is zijn vader na een herfststorm op de erfgrens bezig met het opruimen van afgewaaide takken, als de vlam in de pan slaat. V. senior raakt verwikkeld in een felle woordenwisseling met de paardenbezitters, die hem ervan beschuldigen de dieren bang te maken met gesis en het zwiepen van takken. Als de zoon ten tonele verschijnt, loopt het verder uit de hand. Klappen vallen er niet, maar verwensingen vliegen over en weer.

Paarden doodschieten

Als Mario V. zijn woedende vader uiteindelijk weet mee te tronen, slaan juist bij hem alsnog de stoppen door. “Een van die lui riep dat ze suiker in brandstoftanks van onze wagens zouden doen. Dat zou ons leren. Toen heb ik geroepen dat ik dan hun paarden dood zou schieten. De mensen zelf heb ik nooit bedreigd, ook al beweren ze dat”, zei V.

Uitbreiding stallen

Volgens de Woudenberger kon het paardenpension destijds niet verkroppen dat hij en zijn vader uitbreiding van de stallen tegen wisten te houden. “We kregen gelijk bij de Raad van State. Vanaf dat moment was het helemaal mis. Na die ruzie hebben we ook nooit meer met elkaar gesproken.’’

Tegenstrijdige verklaringen

De officier van justitie verontschuldigde zich over de lange looptijd van de zaak. Het had de geloofwaardigheid van de aangevers ook niet vergroot, constateerde hij. “De verklaringen van de getuigen spreken elkaar op te veel punten tegen. Het staat vast dat er harde woorden zijn gevallen, maar het is niet bewezen dat u iemand met de dood heeft bedreigd. Daarom vraag ik vrijspraak”, aldus de openbare aanklager. Of de vader van V. nog voor moet komen, staat volgens hem nog niet vast.

