Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat het rommelt binnen de KNHS. Directeur sport Anton Binnenmars vertrok na slechts een dienstverband van 2,5 jaar. Algemeen directeur Rens Plandsoen werd al na een dienstverband van amper één jaar op non-actief gesteld. Het bestuur van de SHJ heeft nooit contact gehad met de algemeen directeur Plantsoen. Dat betreuren wij! Het aanspreekpunt bij de KNHS was de heer Binnenmars voor de SHJ. De tijdelijke is algemeen directeur de heer Maarten van der Heijden.

Vragenlijst ingevuld

Dan was er nog het tweede congres voor KNHS-officials met de veelbelovende titel ’Het beste uit jezelf halen’. Van de 3265 Officials waren er 400 aanwezig . Een dag in de week is voor veel officials niet haalbaar om te komen vanwege werkzaamheden. De aanwezigen werd verzocht via de iPhone een vragenlijst in te vullen met vragen zoals ’’wat doet de KNHS goed, waar moet de KNHS direct mee stoppen, waar moet de KNHS direct mee starten’. De vragen werden beantwoord met “meer communiceren met de leden, meer toezicht op het voorterrein, verbetering van de bijscholingen”. Officials hebben meestal dezelfde mening over juryzaken. Dat blijkt uit de vele antwoorden. KNHS aan het werk hiermee!

Slechte juryhokken

Nu doet zich het rare fenomeen voor dat KNHS-officials nooit de notulen van de Ledenraad mogen lezen. Dit ondanks de toezegging in 2016 van de KNHS voorzitter Theo Ploegmakers. Er wordt weliswaar een korte impressie van de vergaderingen van de Ledenraad gepubliceerd, maar die is nooit volledig! Het probleem van de juryhokken is nooit in de Ledenraad behandeld omdat dit geen agendapunt voor de raad zou zijn, maar een actiepunt van de KNHS. Vreemd! Officials zijn toch ook leden van de KNHS! Hopelijk komt het toch nog goed met de slechte juryhokken en doet de KNHS echt iets met dit probleem.

Er is wel meer onvolledig in het beleid van de KNHS. Zo moeten Officials die willen promoveren van bijvoorbeeld het Z2 naar het ZZ-L, een motivatiebrief schrijven waarop zij worden gescreend. En is het niet vreemd dat een jurylid met een goede staat van dienst, een motivatiebrief moet schrijven, een test moet afleggen in Ermelo en 250 euro betalen voor een verkorte ZZ-Licht cursus. Veel geld voor een vrijwilliger/ster.

Pilots zonder communicatie

Er worden veel Pilots georganiseerd door de forums van de KNHS. Bijscholingen, toezicht op het voorterrein. Zonder enig overleg of communicatie zijn de Pilots ingesteld. Door onduidelijke reden kregen een aantal spring juryleden een herexamen op een bijscholing. Door het springforum besloten. Waarvan vele juryleden gezakt zijn en mochten niet meer jureren. De SHJ heeft de KNHS hiervan op de hoogte gesteld. Dat is teruggedraaid en alle juryleden hebben bericht gehad en mogen gewoon jureren. Een Pilot in de Regio Drenthe voor toezicht op het voorterrein heeft zonder communicatie naar buiten plaatst gevonden. Wie heeft daar iets van meegekregen als Official?

Geen tekorten voor SHJ

De KNHS eindigde het jaar met een tekort van 750 duizend euro en beloofde in het ’jaarplan 2018’ een nieuwe koerswending in de zetten: servicegerichtheid moet voortaan de boventoon voeren en er moet uiteraard bezuinigd worden. De SHJ heeft geen tekorten en bezuinigt al jaren op de kosten. Het Banksaldo van de SHJ bedraagt 369,90 euro en er mag best gedoneerd worden op de rekening van de Stichting Hippische juryleden Rabobank Waterland en omstreken: NL94RABO 0122279182.

Van hand veranderen

Het KNHS- jaarplan 2018 draagt de titel “Een uitdagende tijd”. Onze bond wil van hand veranderen. Het bestuur van de SHJ is van mening dat het beleid richting de Officials ook de nodige aanpassingen behoeft. Wij willen ons daar samen met u het volgende jaar opnieuw voor inzetten.

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2018.

