Westelijk Delhi afgesloten voor alle paardachtigen door uitbraak droes

De veterinaire dienst en het ministerie van landbouw houden het gebied nauwlettend in de gaten en nemen zo nodig monsters om te testen. Zeven van dertien monsters die zijn afgenomen van paardachtigen in de westelijke stad zijn positief getest op de ziekte. De dieren werden geëuthanaseerd. De autoriteiten vragen paardeneigenaren dringend om hun dieren te laten onderzoeken.

2700 paarden in Delhi

Er leven zo’n 2700 paarden en paardachtigen in Delhi. Ze worden meestal gebruikt voor lichte aangespannen werk, zoals het vervoeren van getrouwde stellen op hun trouwdag. Sommige worden ook gebruikt in maneges. De meeste paarden zijn van het ras Marwari.

Ook kwaadaardige droes in 12 provincies

Ook zijn er in twaalf provincies in India gevallen van kwaadaardige droes geconstateerd, het gaat hier over ongeveer 200 paarden die besmet zijn. In landen als India is het niet alleen voor paarden maar ook voor mensen een levensbedreigende ziekte.

Weinig bekend

In de westerse wereld komt kwaadaardige droes nog zelden voor, maar het is onlangs opgedoken in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Er is maar weinig bekend over hoe de ziekte de kop op steek en hoe het zich verspreid.

