11 van 13 ingeschreven dressuurhengsten op presentatie nieuwe jaargang

De verrichtingstoppers bij de dressuurpaarden Just Wimphof (v. De Niro), Jerveaux (v. Ferdeaux) en For Ferrero (v. First Romance I) worden gereden door respectievelijk Kirsten Brouwer, Bart Veeze en Kim Koolen. Eva van der Linde zal Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari), het fokproduct van haar vader, onder het zadel tonen aan het publiek.

Afwezig

James Bond (v. Desperado), werd begin januari dit jaar verkocht aan de Engelse Becky Moody. De donkerbruine hengst werd met een score van 85 punten in het voorjaar goedgekeurd. Ook de in het voorjaar goedgekeurde Jay Destino (v. Danciano) die 82 punten behaalde bij het verrichtingsonderzoek, zal niet worden voorgesteld in Den Bosch. In december 2017 verkochten de eigenaren Joop van Uytert en Renate van Vliet de hengst aan de Zwitserse mevrouw Sonnenberg.

Bron: Paardenkrant-Horses/KWPN