115 hengsten op voorjaarskeuring Zangersheide

115 hengsten staan in de catalogus van de Zangersheide voorjaarskeuring in Lanaken. Dat is flink wat meer dan voorgaande jaren: vorig jaar stonden er 79 hengsten in de catalogus, in 2016 waren dat er 68 en in 2015 60. De hengstenkeuring begint morgen met de exterieurbeoordeling en wordt zaterdag en zondag vervolgd met het vrijspringen en het springen onder het zadel voor oudere hengsten.