17 ‘MT-hengsten’ naar Ermelo

Meer dan 50 kilometer. Dat is het aantal afgelegde kilometers op vrijdag (25 km) en zaterdag (27 km) door Marcel van Manen, bijgehouden door de stappenteller op zijn telefoon. De Van Manen-telg, die samen met vrouw Tamara MT-Stables runt, had enorm succes op de hengstenkeuring dit jaar. “We hadden een goede jaargang”, zegt Van Manen nuchter. “De ene keer heb je allemaal goeden en het andere jaar is het iets minder.”

Selectie

De hoge succesratio ligt ook aan de voorselectie die door de Van Manens zelf wordt gedaan. “We hadden dit jaar zo’n 80 aanvragen. We zijn bij al die mensen thuis langs geweest en hebben samen met de eigenaren besproken welke paarden volgens ons de meeste kans maakten.”

