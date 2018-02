20 NRPS-rijpaardhengsten doorverwezen

Die uitnodiging is onder voorbehoud: de hengsten moeten nog voldoen aan de veterinaire eisen (röntgenfoto’s en cornage-onderzoek), het DNA van de hengst wordt gecheckt en de moeder geïnspecteerd. Als dat allemaal in orde is, volgt de definitieve uitnodiging voor de showdag in maart en vervolgens het voorlopige dekbrevet voor één seizoen.

Mooie dressuurcollectie

In vergelijking met voorgaande jaren waren er dit jaar meer rijpaarden op de NRPS-keuring en ook kwalitatief waren er stappen gemaakt, volgens de jury. “Eerder kregen we nog wel eens hengsten in de baan waarvan we dachten: ‘wat doen die hier?’. Dat is nu niet meer zo en dan kom je echt aan selectie toe. Vooral in de dressuur gaat een mooie uniforme collectie door” aldus Teunissen.

Succes voor Van Olst

Gertjan van Olst, die bij het KWPN dit jaar niet zo’n geluk had met onder andere de nazaten van Negro, had op de NRPS keuring meer succes. Van de 12 aangewezen dressuurhengsten staat hij vier keer als eigenaar op het papier. Een aantal daarvan oude bekenden van de KWPN-keuring: cat.nr 18 (Negro x De Niro, 1e bez. KWPN), cat.nr 23 Gladiator (Glamourdale x UB 40, 2e bez. KWPN) en cat.nr 24 (Everdale x Tuschinski, 1e bez. KWPN). Ook de bonte cat.nr 25 Night or Day (Negro x Samber), die Van Olst samen heeft met D. Faro en nog niet eerder werd voorgesteld, kreeg een uitnodiging.

Een van de vier aangewezen hengsten van Van Olst: Cat.nr 25 Night or Day (Negro x Samber) – Foto: Rick Helmink

Duitse reservekampioen

Andere ‘oude bekenden’ die nu een gooi doen naar het NRPS dekbrevet zijn cat.nr 15 King Ketut S (Governor x Ampère, 1e bez KWPN), cat.nr 60 E-Kanjer VE (El Capone x Negro, 2e bez KWPN), cat.nr 21 G-Kanishka (Galaxie x Vivaldi, 2e bez. KWPN), cat.nr 26 G-Kwibus (Governor x Bon Bravour, 1e bez) en iets verder van huis – de Brandenburger keuring – komt cat.nr 19 (Millennium x Sir Donnerhall I).

Deze hengst was op de Brandenburger keuring reservekampioen en werd daar door Heinrich Ramsbrock niet in de veiling gebracht. Nu staat hij op naam van de VDL Stud.

De reservekampioen van de Brandenburger keuring: cat.nr 19 (Millennium x Sir Donnerhall I) – Foto: Rick Helmink

KWPN reservekampioen

Niet alleen hengsten die het bij het KWPN níét hebben gered, maakten hun opwachting in de baan bij het NRPS. Het stamboek kon vanmiddag zelfs de reservekampioen van de keuring 2018 verwelkomen. Deze cat.nr 44 H-Karaldo (Harley VDL x Chin Chin) van de VDL Stud kan – als hij voldoet aan de aanvullende NRPS-eisen – straks in maart zijn eerste merries al dekken via het NRPS. Net zoals zijn nu bij het KWPN preferent verklaarde vader zijn fokcarrière begon.

De eerder bij het KWPN aangewezen en AES-goedgekeurde vijfjarige I’m a Star (E-Star x Cardento), die onder Wesley Mulder onlangs nog 6e werd in de finale van de GMB-competitie en dubbel nul sprong in de hengstencompetitie-etappes in Ermelo en Zuidbroek, kreeg het deksel op de neus. De vierjarige K-Odysseus van ’t Merelsnest (Kannan x Darco), ook KWPN aangewezen, mag wel een ronde verder bij het NRPS.

Acht springhengsten door

Een ticket was er ook voor de volgende zes driejarige hengsten: cat.nr 35 Cooper Z (Caretino Gold x Triomphe de Muze, 1e bez. KWPN), cat.nr 36 (Quabri d’Isle x Come One), cat.nr 41 U-Kashmir (Up to Date x Indorado, 1e bez. KWPN), cat.nr 42 Ziezo Blue (Zeppe Blue x Animo), cat.nr 45 Q Komiek (Quintus x Celano), cat.nr 46 T-Kwitoulon van de Laarse Heide (Toulon x Quidam de Revel).

Oudere dressuurhengsten

Drie oudere dressuurhengsten kregen een ticket voor de showdag. Het gaat om de KWPN aangewezen vierjarige Just Mickey (Lord Leatherdale x Negro), De zesjarige J-Hyde van de Wolfshoeve (Johnson x OO Seven, 2e bez. KWPN) en de elfjarige S-Candreo O (Sandreo x Zeoliet, 3e bezichtiging KWPN), die met Jenneke Overduin internationaal Lichte Tour loopt.

De elfjarige Lichte Tour-hengst S- Candreo O (Sandreo x Zeoliet) hoefde van de hengstenkeuringscommissie niet veel van zijn Lichte Tour-kunstjes te laten zien onder Jenneke Overduin. Gewoon rond in stap, draf en galop was voldoende. – Foto: Rick Helmink Meer richting passage ging de zesjarige cat.nr 32 J-Hyde van de Wolfshoeve (Johnson x OO Seven) met Dana van Lierop al. – Foto: Rick Helmink

Vier pony’s

Van de veertien aangeboden NRPS-pony’s mogen er vier naar de showdag. Het gaat om Veenstra’s Krack (v. Veenstra’s Grapjas), Dare to Dream C-two DVB (v. FS Don’t Worry), Goldfinger van de Koetsiershoeve (v. Goodlooking) en Larienshof’s Cheerio (v. Nightfever II).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl