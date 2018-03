29 KWPN-hengsten op nafok beoordeeld: alle blijven goedgekeurd

Op wacht zetten of afkeuren komt in de praktijk feitelijk niet meer voor. Hengsten worden niet meer beoordeeld als ze naar het buitenland zijn verkocht, ze uit de fokkerij worden teruggetrokken of komen te overlijden.

Besluiten springhengsten

Beoordelingsmoment op vierjarige nakomelingen

Don Diablo HX (Vittorio x Calvados): handhaven

El Salvador (Vigaro x Kojak): handhaven

Entertainer (Warrant x Corland): handhaven

Etoulon VDL (Toulon x Calvados): handhaven

Extase (Casall x Lancer II): 1 jaar uitstel

Beoordelingsmoment op zevenjarige nakomelingen

Baltic VDL (Quaprice Z x Jus de Pomme): handhaven (en keur)

Eldorado van de Zeshoek (Clinton x Toulon): handhaven

Zambesi (Heartbreaker x Calvaro Z): handhaven

Querly Elvis (Querlybet Hero x Heartbreaker: 1 jaar uitstel

Beoordelingsmoment op elfjarige nakomelingen

Cartano (Carthago x Alasca): definitief goedgekeurd

Lucky Boy (Lavall II x Calypso I): definitief goedgekeurd

Up to Date (Camerino x Colino): definitief goedgekeurd

Ustinov (Libero H x Nimmerdor): definitief goedgekeurd

Verdi (Quidam de Revel x Landgraf I): definitief goedgekeurd (en preferent)

Besluiten dressuurhengsten

Beoordelingsmoment vierjarige nakomelingen

Dark Pleasure (Ufo x Jazz): handhaven

Desperado (Vivaldi x Havidoff): handhaven

El Capone (UB40 x OO Seven): handhaven

Everdale (Lord Leatherdale x Negro): handhaven

Eye Catcher (Vivaldi x TCN Partour): handhaven

Velazquez (Krack C x Alasca): 1 jaar uitstel

Beoordelingsmoment op zevenjarige nakomelingen

Adamo (Sandreo x Pion): handhaven

Bordeaux (United x Gribaldi): handhaven

Briljant (Uphill x Darlington: handhaven

Aqiedo (Undigo x Metall): 1 jaar uitstel

Beoordelingsmoment op elfjarige nakomelingen

Johnson (Jazz x Flemmingh): definitief goedgekeurd (en preferent)

Universeel (Olivi x Zuidhorn): definitief goedgekeurd

Vivaldi (Krack C x Jazz): definitief goedgekeurd (en preferent)

Besluiten TP-hengsten

Beoordelingsmoment op drie- en vierjarige nakomelingen

Delviro HBC (Vulcano x Waterman): handhaven

Fantijn (Patijn x Manno): 1 jaar uitstel

Bron: In de Strengen