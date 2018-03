3 pony’s en 3 paarden op NRPS herkeuring bij Alexandra van der Peijl

Drie ponyhengsten en drie rijpaardhengsten zijn aangemeld voor de herkeuring van het NRPS, die aanstaande donderdagavond om 18.00 uur wordt georganiseerd op stal bij Alexandra van der Peijl in Oene. Onder de rijpaardhengsten ook de vijfjarige I’m A Star (E-Star x Cardento), die afgelopen winter succesvol was in de hengstencompetitie en de GMB Competitie.