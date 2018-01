45 paarden van overleden fokker Johannes Rüter onder de hamer

Johannes Rüter uit Waltrop was onder andere bekend als ontdekker van Thomas Frühmanns The Sixt Sense, fokte een aantal goedgekeurde hengsten zoals Pascavello, Peking en Rüter (alledrie staatshengsten) en onder andere de hengsten Flavis, Villeneuve, Red Diamond Fox Cornetto King werden in zijn stal groot.

45 spring- en dressuurpaarden

Rüter had bij zijn overlijden nog 45 paarden op stal staan. Zijn twee broers willen die paarden niet houden en daarom komen alle jonge paarden, merries en sportpaarden op 17 februari onder de hamer. De veiling zal plaatsvinden op Reitsportzentrum Massener Heide.

Catalogus nog niet gereed

Veilinghuis Mennraths laat weten druk bezig te zijn met het in kaart brengen van de paardenstapel van Rüter en de catalogus zal binnenkort gereed zijn.

Bron: Mennraths.de