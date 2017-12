80 punten of meer voor vijf dressuurmerries tijdens laatste IBOP

Jinijke, de Ampére-dochter gefokt door H.S.M van der Kuil, kreeg diverse negens op haar protocol. De merrie, in bezit van Jan Greve uit Haaksbergen, werd natuurlijk voorgesteld. “Daardoor hebben wij de natuurlijke bewegingen van het paard kunnen beoordelen. In draf komt het achterbeen er elke pas goed onder, is ze lichtvoetig en ze bleef altijd heel veel houding maken. In galop geeft ze hetzelfde beeld, daarin heeft ze veel sprong, afdruk en lichaamsgebruik. Wij waren enorm gecharmeerd van haar!” Aldus jurylid Bart Bax, die deze IBOP jureerde samen met Dirk Reijne.

Evenwichtige proef

El Capone dochter Junanda kreeg 83 punten. “Zij liet een evenwichtige proef zien en is voor een driejarige heel correct in balans. Het afloop van het voorbeen is mooi en het achterbeen treedt goed onder. Daarnaast viel op dat ze gemakkelijk kan schakelen en ook daarbij goed in balans bleef.”

Sprong en afdruk

De achtjarige Euzette kreeg 81 punten. “Een merrie die correct bewoog, goed met het achterbeen eronder en met evenwicht en balans. In galop liet ze een goede sprong en afdruk zien.”

Goede beentechniek

Met 80,5 punten kwam ook Just a Dream-STRH, mooi uit de verf. “Een merrie met een heel goede beentechniek en die makkelijk kan verruimen en in galop een goede sprong en souplesse heeft. Ze heeft veel tritt in de benen, maar zou voor hogere punten net wat meer bergop mogen gaan.”

Wat spanning

Sezuan-dochter Jalila DVB was wat gespannen, wat met name in de stap tot uiting kwam. Hierdoor kwam de score op exact 80 punten uit. “Wel heeft ze heel veel tritt en power, veel techniek en beweegt ze bergop met het achterbeen correct eronder en maakt ze veel houding. De spanning hebben we helaas in de rijdbaarheid wat mee moeten nemen.”

In totaal slaagden gisteren 20 van de 26 aangeboden merries.

Bron: KWPN