Bij de bespreking van Jovian uitte Reinhard Richenhagen eerst zijn lof voor trainer Oliver Oelrich en testruiter Philipp Hess. “De voorstelling van deze hengst liet de meerwaarde van deze manier van testen zien. Deze hengst was nog meer losgelaten en toonde nog meer kwaliteit dan gisteren. Precies waar we gisteren nog wat kritiek op hadden, konden we vandaag heel mooi aan werken. In draf laat hij geen wensen open. Hij kan verzamelen, al gewicht opnemen, maar ook heel mooi vooruit en bodem pakken. Hetzelfde geldt voor de galop. Net zoals de draf altijd bergopwaarts. Alleen in stap zouden we nog wat meer losgelatenheid willen zien.” De cijfers: een 9,5 voor de draf, een 9,3 voor de galop, een 7,5 voor de stap, een 9,5 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

Jovian onder de testruiter:



Testruiter onder indruk van Secret

Ook Secret scoorde vandaag punten onder de testruiter. “Bij het beoordelen worden we gedwongen tot nadenken en zeker bij dit soort spectaculaire paarden. Want wat is reëele aanleg en wat ligt aan de manier van voorstellen? Bij Secret wilden we zien of hij ook wat langer in de hals voorgesteld kon worden, kon buigen, stelling kon nemen. Dat misten we gisteren nog enigszins. Vandaag reageerde hij in eerste instantie iets onwillig, maar daarna liet hij zich heel fijn bewerken en ook de testruiter was zeer onder de indruk van hoe hij meewerkte.”

Secret kreeg een 8,7 voor de draf, een 9,2 voor de galop, een 8,5 voor de stap, een 9 voor de rittigkeit en een 9 voor de aanleg waarmee het totaal op 8,88 kwam.

Secret onder de testruiter:



Finest Selection

Bij Finest Selection sprak Richenhagen over de goede draf en de manier van aanpakken. “Bij Finest Selection was mooi om te zien hoe hij aanpakte toen de testruiter ging doorzitten. Van simpel in de rondte draven, ging hij meer bergop, meer doortreden en zagen we een ander silhouet”, aldus Richenhagen, die ook opmerkte dat hij graag zag dat de hengst nog iets actiever van achter aantrad. Hij kreeg 8,5 voor de draf en een 8,8 voor de overige onderdelen.

Weinig uitschieters bij vijfjarigen

Qua punten weinig uitschieters bij de vijfjarigen. De hoogste punten werden genoteerd door For Final (For Romance I x Dimaggio). Deze hengst, die vorig jaar ook al de sporttest won als vierjarige, ontving gemiddeld een 8,2 in Verden.

Trakehner Helium en ‘Nederlandse’ Frascino

De Trakehner reservekampioen Helium (Millennium x Induc) hield de eer van de Trakehners – die het over het algemeen maar lastig hebben in de Duitse testen – hoog door gemiddeld op een 8,15 uit te komen. De voor 170.000 euro geveilde hengst scoorde vorig jaar als vierjarige ook al netjes in de sporttest. Op zijn cijferlijst alleen maar 8’en en een 8,5 voor de rittigkeit. Voor Frascino (Fürst Wilhelm x Don Frederico), die een paar weken geleden in de sporttest in Münster-Handorf gemiddeld aan een 8,03 kwam, was er nu gemiddeld een 8,12. Frascino is oude bekende van de KWPN-keuring: deze zwarte van Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen werd al voorafgaand aan de KWPN keuring 2016 onderhands gekocht van Jeroen Korsten.

Kampioen D’Egalité en For Romance II

De Westfaalse kampioen D’Egalité (v. Don Juan de Hus), die in 2015 op de keuring voor 620.000 euro werd aangeschaft door Gestüt Bonhomme, kwam net boven de 8 gemiddeld uit. Voor hem was er een 8,01. For Romance II (Fürst Romancier x Sir Donnerhall) lukte dat niet. Hij bleef steken op een 7,89 (onder andere door een 7,5 voor de rittigkeit. For Romance II’s halfbroer Feinrich (v. Fürst Heinrich) was ook opgegeven voor de sporttest in Verden, maar hij kwam niet in de baan.

18 van 27 aangemelde hengsten geslaagd

12 vierjarige dressuurhengsten werden aangemeld voor de sporttest in Verden. Daarvan verschenen er 9 in de baan en slaagden er 8. De hengst die niet slaagde was de (niet-goedgekeurde) Trakehner Pac Man (v. Rheinklang), die op de eerste dag al veel moeite had met de test. Hij werd voor de tweede dag teruggetrokken door zijn eigenaren. Bij de vijfjarigen werden 15 hengsten aangemeld, daarvan verschenen er 11. Don K (v. Don Noblesse) werd door de jury op de eerste dag de baan uitgestuurd omdat hij onregelmatig was. Net zoals bij de springhengsten zakte er geen enkele dressuurhengst in Verden. Dat gebeurde op eerdere sporttesten wel bij enkele hengsten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl