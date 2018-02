92.000 euro voor Friese hengst Siert 499 in Friesian Horse Auction

Siert 499 verdiende in december 2016 zijn goedkeuring bij het KFPS, maar werd een paar maanden later door de eigenaar uit de dekdienst teruggetrokken omdat hij een DNA-beschadiging in zijn sperma heeft.

44.000 euro voor Lichte Tour-hengst

De elite sporthengst Gerke J (Michiel 422 x Monte 378) die reeds op Lichte Tour-niveau werd uitgebracht was met 44.000 euro de één na duurste op de veiling. Voor 10.000 euro minder werd Beitske van ’t Oostende (Jerke 434 x Olof 315) verkocht.

Klik hier voor alle veilingprijzen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl