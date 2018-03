De twee herkansers, Kroon Juweel (v. Fantijn) van de gebroeders Van Manen en de winnaar van de Egbert Emmink Bokaal, Jannes W (v. Manno) van Leendert Veerman, bleven staan. Bij de door S. Daniels uit Wageningen gefokte Kroon Juweel had de hengstenkeuringscommissie een bemerking op het achterbeengebruik en bij Jannes W was de hoge verwantschap een reden om hem te laten staan voor de jury. Deze hengst, gefokt door Jan Greve, werd op de Nationale Tuigpaardendag 2017 kampioen bij de driejarigen.

Publiek geweerd bij veterinair onderzoek

Alle aangewezen in 2018 aangewezen hengsten (zeven hengsten) plus de kampioen van 2o17 Jesse James (Unieko x Marvel) van Hengstenhouderij Landzicht, die vorig jaar de eindstreep van het verrichtingsonderzoek niet haalde, werden in eerste instantie trainbaar bevonden en mochten onder voorbehoud van het veterinaire onderzoek beginnen aan het verrichtingsonderzoek.

Bij dat veterinaire onderzoek was overigens voor de eerste keer geen publiek welkom. “We willen de hengsten graag in alle rust zien”, aldus senior-inspecteur Wim Versteeg over deze nieuwe regel. Voor het royaal aanwezige Tuigpaard-publiek (zo’n 250 man) werd het hek naar het straatje en de longeercirkel op het harde gesloten. Na het veterinaire onderzoek bleek dat er maar drie hengsten waren die konden beginnen aan de test.

Kampioen niet bij presentatie in het tuig

Hengstenkeuringskampioen Kentucky (Eebert x Manno) van Wim Cazemier en Emmy de Jeu werd voorafgaand aan de officiële presentatie in het tuig door de hengstenkeuringscommissie bekeken. Hengstenkeuringscommissievoorzitter Johan Hamminga deelde in eerste instantie mee dat hij trainbaar werd bevonden en volgende week nageleverd mag worden.

Bij die nalevering, volgende week maandag 12 maart om 8.00 uur, moet Kentucky alsnog in het tuig worden gepresenteerd.

Vier hengsten opnieuw naar veterinair

Bij vier hengsten werden door de veterinair mondproblemen vastgesteld, zij worden volgende week maandag opnieuw bekeken (en hoeven dan niet meer gepresenteerd te worden in het tuig). Het gaat daarbij om 675 (Atleet x Manno), 678 (Bocellie x Unieko), 698 (Eebert x Patijn) en 714 (Manno x Jonker).

Vorig jaar was er gedoe bij het KWPN over de in het verrichtingsonderzoek ontstane mondproblemen bij de tuigpaardhengst Julius van Hapert (lees hier meer). Hij werd bij zijn na-examen doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek van dit jaar, maar stond vandaag niet op de startlijst.

Drie hengsten op stal

Slechts drie hengsten staan op stal in Ermelo: de reservekampioen van de keuring 709 Kolonel (Fantijn x Vaandrager HBC), de zesjarige 720 Hubert (Cizandro x Manno) en de kampioen van vorig jaar, Jesse James (Unieko x Marvel).

Deelnemers verrichtingsonderzoek 2018 Tuigpaarden

Cat.nr/Naam Afstamming Besluit bij aanlevering Fokker/Eigenaar 675 Kadanz Atleet x Manno volgende week opnieuw naar veterinair J. Tienkamp/P. Reitsma

678 Kane BFT Bocellie x Unieko volgende week opnieuw naar veterinair Brian Franken/idem

697 Kentucky (kampioen HK) Eebert x Manno volgende week presentatie in het tuig Wim Cazemier/idem en Emmy de Jeu 698 Kornuit Eebert x Patijn volgende week opnieuw naar veterinair Gebr. Luning/idem

709 Kolonel (reservekampioen HK) Fantijn x Vaandrager HBC AANGELEVERD W.L. Ruinemans/Ule Haarsma

714 Kenzi H Manno x Jonker volgende week opnieuw naar veterinair J.H. Heyink/E. Kruiswijk & Zilvia’s Hoeve

720 Hubert VDM Cizandro x Manno AANGELEVERD Piet Lelieveld/J.J. van der Meulen 672 HK 2017 Jesse James Unieko x Marvel AANGELEVERD Hengstenhouderij Landzicht/idem

Bron: Paardenkrant-Horses.nl