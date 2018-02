AES-kampioen Kitt SB en Baloubet van Lamers aangewezen

Cat.nr 131 Kitt SB (Emir R x Sam R) van Stal Brouwer, die afgelopen december in de eerste bezichtiging werd bedankt omdat hij te geforceerd zou springen en twee weken later werd gekroond tot AES-Kampioen, is nu alsnog aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Dat gebeurde vanmorgen op de attestkeuring voor springhengsten. Daar werd ook Kazan (Baloubet du Rouet x Heartbreaker) van fokker Jan Lamers en M. van der Struis-Baan aangewezen.