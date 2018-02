Expression overtuigde dit jaar met zijn zonen, waaronder deze cat.nr 414. In totaal werden er vier Expressions aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. “Zo zie je maar weer: je moet hengsten niet te snel veroordelen. Vorig jaar werd er negatief gesproken over de nafok van Expression, maar hij viel ons dit jaar echt positief op met zijn nafok. Hij was een van de hengsten die eruit sprong met de nafok”, zei een tevreden hengstenkeuringscommissievoorzitter Bert Rutten in de persconferentie, die zeer blij is met deze jaargang.

Deze naar Andreas Helgstrand verkochte Knock Out werd gefokt door S.M.C. Bloem.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl