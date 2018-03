Andretti-dochter naar hoogste score 2-weekse EPTM

De merries werden beoordeeld door Arnold Kootstra, Marcel Beukers en Floor Dröge. “Deze merrie heeft zich heel goed ontwikkeld in de merrietest en toont een mooi silhouet. Ze heeft drie fijne basisgangen waaronder een hele goede galop, waarin ze een sterk achterbeengebruik laat zien en goed met de schoft naar boven beweegt. Voor zowel de galop als de houding en balans konden we haar een 8,5 geven”, vertelt Dröge over Heaven Sent.

Fijne rijd- en bewerkbaarheid

De tweede dressuurmerrie die slaagde was Free Spirit (Zizi Top x Havidoff). “De Zizi Top-dochter is een merrie met een goede stap, een krachtige draf en een hele bewerkbare galop. Ze heeft zich in twee weken positief ontwikkeld en valt op met haar hele goede rijd- en bewerkbaarheid. Voor dit onderdeel hebben we haar een 8,5 kunnen geven.”

Goede reflexen

Springmerrie Jade van Edelvrouw behaalde, net als Free Spirit, haar elitepredicaat. “Ze galoppeert patent, springt met goede reflexen en goed met de schoft naar boven. Ook met haar lichaamsgebruik scoorde ze positief, evenals met haar goede instelling en rijd- en bewerkbaarheid. Jade van Edelvrouw II lijkt voorzichtig, is vlug, toont voldoende vermogen en laat zich goed rijden”, aldus inspecteur Arnold Kootstra.

Gaya naar 75 punten

De zevenjarige Gaya (Zapatero VDL x Hero) kon haar voorlopig keurschap omzetten in het elitepredicaat. Zij slaagde met 75 punten.

