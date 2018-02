Arabische Sultan: ‘Hier kun je zelf toch niet tegen op fokken?’

“De Flanders Embryo Auction is de eerste en enige in de UAE en was vorig jaar denk ik een groot succes. Zowel voor de organisators als de kopers . En ik was één van de kopers én mede-organisator, dus ik spreek uit eigen ervaring”, lacht hij.

Het kopen van nog ongeboren veulens die in Europa zullen opgroeien, past binnen de toekomstvisie van de Sultan. “We kunnen het sperma van de beste hengsten kopen en importeren, maar dan hebben we nog niet de beste merries uit de beste stammen en de merrie is het allerbelangrijkste. In de veiling kun je embryo’s kopen uit kampioenschapsmerries, merries die zelf 1.60m hebben gelopen. Zoals de Casall uit Valentina van ‘t Heike van Jos Lansink. Daar kun je zelf toch niet tegen op fokken?”

Export ingevroren embryo’s

De fokkerij en opfok van springpaarden is ook niet succesvol gebleken in de Arabische Emiraten vanwege de warmte en het gebrek aan gras. “Alternatief is om een merrie naar Europa te sturen om daar te laten dekken, maar dat is erg kostbaar. De Sharjah Equine Horse Hospital, onze kliniek, heeft recent de erkenning gekregen om ingevroren embryo’s te exporteren. Daarmee zijn wij de eerste in het land waar mensen hun merries naar toe kunnen brengen om te laten dekken, waarna wij de rest van het traject faciliteren tot en met het regelen van de draagmerrie in Europa. Ik fokte zelf niet meer, maar ga het deze zomer proberen met een geblesseerde Grand Prix-merrie die ik heb.”

Bij de tafel waar alle informatie van de twintig embryo’s liggen in de entreehal van het hippische complex in Sharjah, wordt met belangstelling naar de collectie gekeken. “Ik sprak een junior ruiter die naar een embryo van Cornet Obolenky keek. Hij wilde wel graag een Cornet Obolensky, maar niet uit z’n eigen merrie. ‘Nee, deze merrie is veel beter’, wees hij naar de catalogus. Die mindset, daar houd ik wel van. Ik koop ook liever een embryo uit een topmerrie, dan is de kans op succes groter dan als ik zelf ga fokken.”

Niet levensvatbaar

Pech was er vorig jaar ook voor Sultan Mohammed Khalifa Al Yahya’ie, want het eerste veulen uit de embryoveiling van vorig jaar was niet levensvatbaar. “Maar dat werd zonder problemen afgehandeld. De verzekering die je ter plekke kan afsluiten, keerde de aankoopsom heel snel uit. Het andere veulen heb ik van de zomer bekeken bij Luk Van Puymbroeck. Dat zag er zeer goed uit. De omstandigheden zijn daar zeer goed en hij zorgt goed voor de veulens. Ik hoop dat de veiling nog zo succesvol wordt als vorig jaar.”

De collectie embryo’s, door Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck verworven, is veelbelovend. De veulens die komend seizoen geboren worden, komen uit dezelfde moederlijnen als Vigo d’Arsouilles, Walnut de Muze, Big Star, Itot du Chateau, Quickly de Kreisker, Chika’s Way, Authentic, Arko III, Hardrock Z, Coriana van Klapscheut, Cella en Gunder. De veiling begint vrijdag om 13.30 uur (Nederlandse tijd) en is via Clipmyhorse.tv te volgen.

Bron: De Paardenkrant / Horses.nl – Flanders Embryo Auction