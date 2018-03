In Beeld: Finest Selection, Secret en Jovian in de sporttest

Een interessant groepje vierjarige dressuurhengsten kwam vanmiddag in de baan bij de sporttest in Verden. Regerend Bundeskampioen Finest Selection OLD (Follow Me OLD x Lauries Crusador xx) kreeg het meest lovende commentaar van de jury. Therese Nilshagen, cheffin bij Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen, stelde de vierjarige zelf voor en deed dat op een manier zoals de jury het graag ziet: “Een briljante voorstelling”, aldus Reinhard Richenhagen.