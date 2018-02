Vier springhengsten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de fokkerij werden vanmiddag in het zonnetje gezet op de KWPN Hengstenkeuring. En Kees van den Oetelaar, die de sjerp van de afwezige preferent verklaarde Verdi TN omgehangen kreeg. Jacquelien van Tartwijk maakte een fotoserie van de huldiging van de nieuwe predicaathengsten, dat waren er nog nooit zoveel in één jaar. Bekijk ze hieronder.