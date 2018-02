In Beeld: de hoogtepunten van de KWPN Hengstenkeuring

Donderdag een geweldig en zeer verdiend succes voor de familie Kramer en Sjaak van der Lei. Hun fokproduct Kannan Jr, zoon van Cornet Obolensky x Quick Star en dan de volle zus van Kannan, werd kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2018.

It’s all in the family: de 19-jarige Bas Moerings won met het eigen fokproduct van zijn ouders Ipsthar (Denzel van het Meulenhof uit drie generaties Moerings-paarden), die geen enkele fout maakte in de competitie.



Een staande ovatie voor Big Star (met in het zadel Pieter Keunen):



Vivaldi herenigd met Hans Peter Minderhoud bij de huldiging van de nieuwe predicaathengsten:



Megapunten voor Total US in de hengstencompetitie. Zijn fokker Paul Schockemöhle was speciaal naar Den Bosch afgereisd om zijn fokproduct te aanschouwen.





Expression:



Desperado die nog nooit zo goed liep (en wissels sprong alsof hij nooit anders had gedaan) en de VHO Trofee won:



En natuurlijk het emotionele slot van de dressuuravond met Edward Gal en Zonik en Hans Peter Minderhoud met Dream Boy:





Altijd een hoogtepunt, de strijd om de Oregon Trofee:



Bron: Paardenkrant-Horses.nl