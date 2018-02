17 vierjarige en 20 vijfjarige goedgekeurde Duitse hengsten verschenen vandaag in Münster-Handorf in de baan voor de eerste beoordelingsdag van de sporttest. Daaronder een flink aantal voor hoge prijzen geveilde en met hoge punten in eerdere testen bedeelde hengsten. Rick Helmink was vandaag op het Westfaalse paardencentrum om het gras bij de buren eens te checken op groenheid. Bekijk hieronder een fotoserie.