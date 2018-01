Emerald, die het afgelopen jaar zelf begon met de winst in de Grote Prijs van Gent en vervolgens goede zaken deed in de Global Champions Tour (ruim 200.000 euro aan prijzengeld, waaronder de 99.000 euro van de GCT GP in Chantilly), staat aan het einde van 2017 bovenaan de E-ranking (hengsten met nafok tot en met 9 jaar/minimaal 20 nakomelingen).

Zento op 2

Daarmee verwees de Diamant de Semilly-zoon uit de fokkerij van Bert van den Branden uit Sint-Niklaas Zento naar de tweede plaats. Quasimodo Z-zoon Zento stond het grootste deel van 2017 bovenaan de E-ranking, maar aan het einde waren het toch de nakomelingen van Emerald die hun vader een hogere IPV-index bezorgden. Emerald kwam uit op 393,17 en Zento op 335,97. De plaatsen 3 tot en met 5 gingen naar Cooper van de Heffinck, Bamako de Muze en Contagio.

Duitsers in Nederlandse dienst

Op de D en C-ranking twee Duitsers in Nederlandse dienst bovenaan. De in 2014 op 13-jarige leeftijd plotseling overleden Ukato (v. Stakkato) staat bovenaan de D-ranking (nafok tot en met 11 jaar/minimaal 40 nakomelingen). De door Paul Schockemöhle op Gestüt Lewitz gefokte hengst heeft de eerste nakomelingen op 1,60m-niveau lopen en in totaal 62 nakomelingen in de internationale springsport. Ook op de C-ranking doet hij het goed met een 4e plaats. De tweede plaats op de D-ranking is voor Cornado I, gevolgd door KWPN’ers Nintender (v. Namelus R), Verdi TN (v. Quidam de Revel) en Vingino (v. Voltaire).

Berlin

De nafok van Berlin (v. Cassini I), die pas op latere leeftijd in de fokkerij werd ingezet en dus ook veel ouder is dan zijn concurrenten op de C-ranking (nafok t/m 13 jaar/minimaal 60 nakomelingen), bezorgde hem de eerste plaats op de C-ranking (en de 5e respectievelijk 13e plaats op de B- en A-ranking). De nog altijd bij De Radstake ter dekking staande 24-jarige Holsteiner werd pas op negenjarige leeftijd goedgekeurd en zijn concurrenten in de C-klasse zijn bijna zonder uitzondering 00’s-kids. Zoals bijvoorbeeld Contact van de Heffinck (v. Concept, geb. 2001, plaats 2), Cartani (v. Carthago, geb. 2001, plaats 3), Ukato (geb. 2001, plaats 4) en Verdi (geb. 2002, plaats 5).

Cornet Obolensky vs For Pleasure

Heel even leek het erop dat Cornet Obolensky dit jaar For Pleasure zou verslaan op de A-ranking. Een paar weken in het najaar van 2017 stond de 1999 geboren BWP’er boven de in 1986 geboren Hannoveraan. Maar op basis van de internationale wedstrijdresultaten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 is het toch nog altijd een 80’s-hengst die het beste werk aflevert. Cornet staat wel bovenaan de B-ranking (nafok t/m 15 jaar/minimaal 80 nakomelingen) en wordt daar gevolgd door Casall, de nummer 1 van de WBFSH-ranking Chacco-Blue en Balou du Rouet.

Na For Pleasure en Cornet Obolensky komen op de A-ranking Baloubet du Rouet, Casall en Cardento. Beste KWPN’er is Kannan op plaats 6. In de top-10 beste verervers volgens de HorseTelex wereldranking staan verder Chacco-Blue, Kashmir van Schuttershof, Colman en Balou du Rouet. Heartbreaker valt er met de 11e plaats net buiten.

