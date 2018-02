Bonds, For Emotion en Destacado slagen met vette 9’s

De extreem langbenige Bonds kreeg een een 10 voor de galop. Verder was er een 8,5 voor de stap, een 9,2 voor de draf, een 9,3 voor de rittigkeit en een 9,5 voor het perspectief als dressuurpaard. “Bonds heeft enorm veel mogelijkheden als dressuurpaard. Hij loopt makkelijk door de proef, swingt over de rug en pakt veel bodem”, aldus Reinhard Richenhagen namens de jury.

De kampioenshengst van de Oldenburger keuring 2017 (daar voor 500.000 euro verkocht) van de Belgische Anemone Samyn deed dus nog een schepje boven zijn megascore van vorig jaar (9,12) op: 9,28 gemiddeld. Vorig jaar moest hij halverwege het dekseizoen terug worden getrokken uit de fokkerij vanwege een blessure, dit jaar staat hij weer ter dekking. Bij Heiner Rohmann in Marl.

For Emotion en Destacado

For Emotion, die vorig jaar op de Deense hengstenkeuring werd afgewezen vanwege zijn model, heeft alle testen in Duitsland met dikke vette 9’s afgerond. Nu was er een 9,24 gemiddeld voor de hengst van Anna Kasprzak met een 10 voor de draf.

Bundeskampioen Destacado van familie Rath-Linsenhoff (Gestüt Schafhof) zat daar met een 9,23 net onder. Alle drie de hengsten van Schafhof slaagden overigens. Total US-dubbelganger Thiago (Totilas x Warkant) met een 7,9 gemiddeld en de zware Feuertanz (Foundation x Breitling W) met een 8,17 gemiddeld.

Een 10 voor deze draf van For Emotion:



Dikke 8’en voor Marc Cain en Dimitroff

Dikke 8’en gemiddeld waren er voor Marc Cain (Millennium x Don Primero) en Dimitroff (Dimaggio x Brentano II) van Sissy Max-Theurer, respectievelijk een 8,74 en een 8,63. Marc Cain, in 2016 reservekampioen achter Destacado op het Bundeschampionat voor driejarige hengsten, is een van de weinige Millenniums die Sprehe zelf heeft aangehouden en Kristina Bröring-Sprehe rijdt deze zwarte sinds kort zelf. Aan de hoge punten voor Dimitroff heeft alleen Max-Theurer zelf iets, haar hengsten dekken namelijk alleen de eigen merries op Gestüt Vorwerk.

Gezakt, teruggetrokken, kreupel of afwezig

Van de 26 vijfjarige hengsten in de catalogus slaagden er 15. Afwezig waren Belami (v. Belantis), De Niro Gold (v. De Niro), Don Ferro (v. De Kooning), Fellini (v. Berlusconi) en Rosendiamant (v. Rohjuwel). Teruggetrokken voor de tweede dag werden Ben Benicio (v. Benicio) en Million (v. Millennium). Bij Lemercier (v. Lemberger), die vorig jaar zeer royaal bedeeld werd qua punten in een 14-dagentest, werd de beoordeling gestaakt vanwege kreupelheid. Vainqueur (v. Vivaldi), ook hoog beoordeeld in een 14-dagentest, zakte met een 7,27 en ook Fürsten Time (v. Fürstenball), nipt geslaagd voor 14-dagentest, haalde het niet (7,15).

Volledige uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl