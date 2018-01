‘Borculo’ en BWG Stables gaan samen veilen

Jan Markink, voorzitter van Veulenveiling Borculo, is verheugd over het nieuwe concept. “Borculo staat continu open voor vernieuwing. Zie het als een opwarmertje voor de tweedaagse veiling in augustus in Vragender. Het is een unieke kans om de veulens aan een breed internationaal publiek te tonen. Bovendien kunnen we nu ook zeer interessant gefokte springveulens die vroeg in het jaar geboren zijn aan koperspubliek tonen. We hebben de lat hoog liggen en willen kwaliteit aanbieden zoals men kan verwachten van Borculo.”

Wim Schröder, die tot een paar jaar geleden springpaarden veilde via de Expo Talent Sale, kijkt ook uit naar de samenwerking. “Het streven is om van Jumping Schröder Tubbergen een topevenement te maken. Dit jaar gaan we zelfs naar een driesterrenconcours. Een veiling zoals we hadden hoort daarbij. Mijn droom is om dit allemaal op eigen terrein te realiseren. Toen Borculo met de vraag kwam om vroeg geboren veulens te veilen, kwam alles in een stroomversnelling. Borculo heeft de status van kwaliteit en klasse en daarom hebben we ja gezegd.”

Na elf edities Expo Talent Sale en twee veilingen op Jumping Amsterdam, waarvan de laatste in 2016, kiest de BWG Stables nu voor een kleine, zeer exclusieve collectie. “Het mag geen langdradige veiling worden. Hoofdmoot is een topconcours organiseren. Daar komt bij dat we echt apartigheid willen aanbieden. We willen enkele jonge paarden veilen waar we zeer hoge verwachtingen van hebben, maar wie weet ook een juniorenpaard. Daar pin ik me nog niet op vast. Het moeten paarden zijn waar kopers gelukkig van worden. De tijd dat we een twintigtal paarden veilen is voor ons voorbij. We willen service en een stukje garantie geven. Liever wat minder paarden verkopen, maar dan wel het juiste paard bij de juiste ruiter.”

Jumping Schröder Tubbergen, waarbij ook Jeroen Dubbeldam in het bestuur zit, wordt dit jaar georganiseerd van 25 mei tot en met 3 juni. In het weekend van 25, 26 en 27 mei zijn er landelijke springrubrieken voor paarden en pony’s en zijn er bixierubrieken. Van woensdag 30 mei tot en met zondag 3 juni worden de internationale CSI3* rubrieken verreden.

