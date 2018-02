Borculo-veulen Dante Quando nu topper in sporttest

23 vierjarige dressuurhengsten staan in de catalogus voor de sporttest, daarvan verschenen er 17 op de eerste dag en slaagden er uiteindelijk 12. Twee werden op de tweede dag door de eigenaar teruggetrokken, beide Trakehners, die op de eerste dag zichtbaar moeite hadden met de sporttest zo vroeg in het seizoen. De goedgekeurde Speedway (Schwarzgold x Anduc) en op de Trakehner keuring 2016 voorlopig niet-goedgekeurde Kacyro (Saint Cyr x Freudenfest) kwamen niet terug op de tweede dag.

Net niet en net wel

De derde van vier Trakeheners, First Sight (Lossow x Hibiskus), in december 2016 op een Trakehner thuiskeuring goedgekeurd, zakte met een 7,3. Vorig jaar slaagde hij wel voor de 14-dagentest met een 7,88 als totaalgemiddelde. De vierde Trakehner, hengstenkeuringskampioen His Moment (Millennium x Le Rouge), die op de keuring voor 200.000 euro werd aangeschaft door Andreas Helgstrand maar inmiddels is teruggenomen door zijn vorige eigenaren, haalde de sporttest met de hakken over de sloot. De jury besloot hem gemiddeld 7,58 te geven, waarmee hij net aan de vereiste 7,5 kwam.

280.000 euro hengst voor tweede keer gezakt

Aan dat vereiste kwamen de in zeer royale conditie verkerende Mecklenburgs goedgekeurde Escurio (Escolar x De Kooning, 7,07) niet en voor een tweede keer zakte ook de dure Hannoveraanse premiehengst Quando Unico (Quantensprung x Fidertanz), die in 2016 voor 280.0000 euro werd gekocht door Gestüt Sprehe en Landgestüt Moritzburg. Vorig jaar haalde hij de 14-dagentest niet en ook de 7,24 in de sporttest was niet genoeg.

Een andere Quantensprung-premiehengst van de Hannoveraanse keuring 2016 haalde de sporttest wel ruimschoots: de voor 200.000 euro aan Trakehner Gestüt Staffelde geveilde Quantissimo (Quantensprung x Distelzar) slaagde met een 8,55. Vorig voorjaar had hij ook geen moeite met zijn 14-dagentest.

Nederlands tintje

Van de 12 hengsten die wel slaagden voor de eerste dressuursporttest van dit seizoen waren de hoogste punten voor Dante Quando. Nog een foksucces voor Dante Weltino in korte tijd, net nu Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen heeft besloten dat de sport met Lodbergen-cheffin Therese Nilshagen voor gaat dit jaar en hij niet beschikbaar is. Aan Dante Quando zit een Nederlands tintje – hij werd geveild in Borculo – en dat geldt ook voor de hengst die de op één na hoogste punten kreeg en de nummers 4 en 5: de Brandenburger kampioen uit de bekende P-lijn Don Royal (mv. Rubin Royal) is een zoon van de te vroeg gestorven KWPN’er Don Juan de Hus. Don Royal kreeg van de jury een 8,61 gemiddeld.

Een Nederlands tintje heeft ook de met een 8,49 beoordeelde De Beau (De Niro x Sandro Hit). Deze zwarte werd voorafgaand aan de Oldenburger keuring 2016 (waar hij werd goedgekeurd) door Eugène Reesink verkocht aan Madeleine Winter-Schulze, die hem kocht voor Isabell Werth.

En de met een 8,34 gemiddeld beoordeelde Birmingham heeft Bretton Woods als vader. Deze 2e reservekampioen van de Westfaalse keuring werd in 2016 voor 260.000 euro verkocht aan Landgestüt Celle.

Handige links

Klik hier voor de volledige uitslag

Lees hier meer over de vijfjarigen, waar drie hengsten boven de 9 gemiddeld uitkwamen

Bekijk hier een fotoserie:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl