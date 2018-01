Bubalu VDL naar Duitsland

Bubalu VDL werd in februari 2015 op de KWPN hengstenkeuring op vijftienjarige leeftijd teruggetrokken uit de sport. In zijn sportcarrière droeg hij onder andere bij aan het teamgoud op de Wereldruiterspelen in Caen, de zilveren teammedaille op de Olympische Spelen in Londen en de winst in de Nations Cup finale in 2014.

179 veulens

Daarna werd hij op de VDL Stud volledig ingezet voor de fokkerij, maar relatief weinig fokkers maakten gebruik van de Baloubet du Rouet x Nimmerdor-hengst. Tot en met 2016 bracht bij 149 veulens bij het KWPN. Vorig jaar (2017) werden er 30 veulens van Bubalu geregistreerd.

Brantzau VDL naar Jur Vrieling

Een derde VDL-hengst is ook van station gewisseld. De zevenjarige Brantzau VDL (Baloubet x Carthago x Coriander), die bij Sven en Lothar Völz stond, staat inmiddels al enige tijd op stal bij Jur Vrieling. Onder Vrieling liep hij zijn eerste concoursen al en maakte hij een paar nulrondjes in het 1,30m in Drachten en Opglabbeek.

Bron: VDL Stud/Paardenkrant-Horses.nl