BWP stammoeder Ukase Ter Putte overleden

De Darco-dochter Ukase Ter Putte is voor het Belgische stamboek een waardevolle fokmerrie, de combinatie met Diamant de Semilly was bijzonder succesvol. Van Diamant gaf zij onder andere de BWP-goedgekeurde hengst Elvis Ter Putte en Favorit ASK, in 2017 in Denemarken geëerd als ‘hengst van het jaar’. Haar hengstveulen uit 2017, Rock & Roll Ter Putte, was het op twee na duurste veulen op de BWFA auction, hij bracht 32.000 euro op. Dit jaar verwacht men via ET opnieuw nakomeling van Diamant de Semilly.

Eis Isaura

Ukase’s tienjarige Tinka’s Boy-dochter Eis Isaura is een aanstormend talent onder het zadel van de Ier Hanley Cameron. Vorige week werd het paar zevende in de 5* Grand Prix in Bordeaux.

Bron BWP