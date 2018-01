Schockemöhle 2018: Catoki en Talan erin, London eruit

In totaal heeft Schockemöhle dit jaar negen springhengsten aan de collectie toegevoegd, waarbij hij inzet op het bloed van zijn oogappel Chacco-Blue. Naast Chacoon Blue (die op Schockemöhles Gestüt Lewitz in 2017 het meest ingezet werd en door Heinz Meyer – Schockemöhles rechterhand – als opvolger van zijn vader wordt aangemerkt) en Chacfly PS die vorig jaar al beschikbaar waren, zijn daar nu Baloutaire (Balou du Rouet x Chacco-Blue) en Chacgrano (Chacco-Blue x Grannus) bijgekomen.

Keurings- en Bundeskampioen

De andere nieuwe hengsten zijn de kampioen van de Mecklenburger keuring Cornet to Win (Cornet Obolensky x Coronino), Bundeskampioen Diaron (Diarado x Come On), de Belg For Laubry (For Passion d’Ive Z x Quorum de Laubry), Presley Boy (Concorde x Damiro), Stakkato’s Golden (Stakkato Gold x Canturano).

Zes hengsten weg

Naast London staan vijf hengsten van de collectie 2017 niet langer in het boekje. Dat zijn Casallato (v. Casall), Casanova (Cadillac), Classino (v. Cachassini), Diatendro (v. Diarado) en Messenger (v. Montender).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl