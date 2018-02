Wij poetsen onze paarden op tot ze glimmen als spiegels, knopen vlechten in de manen van onze stoere hengsten, spuiten ze op met glimmende ‘make up’ en leggen een zadel op hun rug om ze de moeilijkste dressuuroefeningen uit te laten voeren en over de hoogste hindernissen te laten springen. Voor ons niets meer dan normaal, maar voor iemand die er mijlenver vanaf staat een ‘ver van m’n bed show’.

Totilas

Veel dingen uit de paardenwereld zijn dat, maar er zijn ook dingen die universeel zijn, voor iedereen te begrijpen en te voelen. Totilas bijvoorbeeld. Als hij ergens binnenkwam, keek iedereen op. Paardenliefhebber of niet: hij was gewoon speciaal én bracht dat ook over.

Groter dan al het andere

In de periode dat ik actief ben in de paardensector zijn er een paar speciale momenten die op mijn netvlies gebrand staan. Onder meer het allereerste Grand Prix-optreden van Totilas, destijds in Hengelo op de Moorland Dressuurdag. Ik had toen al het gevoel ergens getuige van te zijn, dat groter ging worden dan al het andere daarvoor. Het benam me de adem.

Bijschrijven op het lijstje

Dergelijke speciale momenten zijn spaarzaam, maar ik denk dat ik na afgelopen vrijdag weer iets bij kan schrijven op mijn lijstje. Het optreden van Glock’s Dream Boy met Hans Peter Minderhoud en Glock’s Zonik met Edward Gal op de KWPN Hengstenkeuring.

Twee hengsten die het gaan doen

Zij aan zij passageerden ze door de baan. Heel bijzonder. Twee hengsten die het in de toekomst gaan doen, dat kan niet anders. Beide hengsten kunnen een emotie los gaan maken als Totilas destijds deed. Het lijkt erop dat Edward zijn nieuwe soulmate gevonden heeft, want hoeveel magie straalden Zonik en hij nu al samen uit.

Het komt goed

Het bracht mij ook tot de conclusie: het komt goed. Het komt goed met de Nederlandse dressuursport. In de vooravond zag ik Expression met Diederik van Silfhout in een clinic en later Desperado met Emmelie Scholtens in de VHO Trofee al voorbij komen, die allebei ook heel veel talent lieten zien.

Over succesvol gesproken

Beloftevol was het daarnaast dat van bijvoorbeeld Expression een zeer goede collectie jonge hengsten hun weg heeft gevonden naar het verrichtingsonderzoek. En ook van zijn halfbroers – ze hebben allemaal de kersverse preferente Vivaldi als vader, over succesvol gesproken – Dream Boy en Desperado mogen zonen naar Ermelo.

Na een inktzwarte dressuurperiode is er weer iets om naar uit te kijken.

Melanie Brevink-van Dijk, bladcoördinator

m.brevink@eisma.nl