“Het veelzijdigheidstype heeft bestaansrecht als je het specifieke karakter en gebruik laten prevaleren boven je blind te staren op type en bloedvoering”, onderwees Gert van de Veen mij, toen na heftige discussies het overbodig verklaarde veelzijdigheidstype weer bestaansrecht kreeg onder de naam Basispaard. Gert heeft 25 jaar na de oprichting van de afdeling Gelders Paard gelijk gekregen, al was het een weg van vallen en opstaan, oftewel van vergaarbak naar het exclusieve veelzijdige familie- en sportpaard, waar een tekort aan is.

De ondergang

Maar volgens de Fokkerijraad gaat er iets mis. Zo fout zelfs dat het zo maar eens gedaan zou kunnen zijn met het Gelders Paard. De ondergang – die de gelijkenis met het dressuurpaard heet – is nabij. Daarom werd er actie ondernomen. De Fokkerijraad kwam, gesterkt door input van Facebook, met het idee dat er een prototype moet komen.

Bingokaart

Voor het bepalen van dat type werd hulp ingeroepen. Twintig foto’s van merries werden getoond aan via Facebook en In de Strengen opgeroepen sympathisanten (ik weet niet eens of ze Gelders Paard hebben of lid zijn) en het publiek werd gevraagd een soort bingokaart in de vullen.

Vosblessen met witte benen

Als ideaalbeeld kwamen vier wat ouderwets aandoende vosblessen met witte benen naar boven (naar meer dan kleur kijken is blijkbaar lastig) en de meeste stemmen gingen naar Dodessa. Zo moet het Gelders Paard er voor de toekomst uitzien. Men vergat voor het gemak even hoe deze merrie ontstaan is. Vader Upperville werd met hakken over de sloot als vierjarige goedgekeurd en bij aanvang amper gebruikt, moeder Odessa is van de naar de Gelderse richting overgezette tuigpaardhengst Ahoy. Kortom een verscheidenheid van type en bloed heeft dit prototype op het plaatje gezet.

De markt bepaalt altijd

De Duitse hippisch journalist Gerd Gauger schreef naar aanleiding van het verdwijnen van de Cleveland Bay: ”Er is nog nooit een ras aan verandering van zijn type verloren gegaan, maar wel omdat men het niet aanpaste aan de veranderende economische situatie oftewel de behoefte.”

Nu is die behoefte in veel gevallen een dressuurpaard dat niet veel eisen aan de ruiter stelt, maar dat kan over vijf jaar – om wat voor reden dan ook – een springpaard zijn. De markt bepaalt altijd wat er gefokt wordt. Niet de plaatjes of de praatjes van de Fokkerijraad.

Ria Hekkert, freelance medewerker