Column Rick Helmink: Verandering

Observatietrainingen

Sommige dingen veranderen heel vaak. Zoals de selectieprocedure voor het WK voor jonge dressuurpaarden. In 2016 werd de selectieprocedure een reeks van kwalificatiewedstrijden. Twee jaar later is het weer bij het oude. Een selectiecommissie – nu bestaande uit de voorzitter van de KWPN Hengstenkeuringscommissie, de dressuurbondscoach senioren en een van de jeugdbondscoaches – gaat de paarden selecteren op observatietrainingen. Bert Rutten, Monique Peutz en Rien van der Schaft zijn de mensen die de KNHS en het KWPN meer dan die ene medaille in 2017 moeten gaan bezorgen.

Geen schijnbeweging

Eén ding verandert maar weinig: de mensen die het in het Nederlandse dressuurlandschap voor het zeggen hebben. Je zou toch zeggen dat een doorgewinterde jonge paardenscout/handelaar ook prima zou passen als selecteur voor een jonge paardenkampioenschap? Beter zelfs misschien wel dan deze drie mensen die nog nooit een schijnbeweging in die richting hebben gemaakt.

Keuring

Rien van der Schaft vertelde vorige week nog in deze krant dat hij het WK geen dressuur met een grote D vindt. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zevenjarigen een PSG-proefje lopen. Eigenlijk is het gewoon een keuring, maar dan onder het zadel, aldus Rien. In dezelfde week werd duidelijk dat hij degene is die de zevenjarigen gaat selecteren voor die PSG-proef.

Klaar met gezeur

Zijn er echt maar zo weinig mensen die zich willen én kunnen opwerpen als dressuurbons? Of worden dit soort baantjes gewoon in de maag gesplitst van degenen die al aangesteld zijn bij de KNHS en het KWPN? Was het de KNHS dat vorige week zei: ‘Hey Rien, je kaders raken een beetje leeg, je hebt vast tijd over, ga dit maar doen’? Of het KWPN, dat zei ‘Nou is het eens klaar met dat gezeur over de mensen in de selectiecommissie. We zetten daar gewoon de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie neer’?

Husselen

Ik weet het niet. Ik weet wel dat hier een compleet ander stukje staat dan mijn voorganger zou hebben geschreven. Af en toe een beetje husselen met mensen is volgens mij altijd de meest effectieve weg richting verandering.

Rick Helmink, freelance redacteur