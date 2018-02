Hier moet de KNHS trouwens even oppassen, want de aangestelde dokter (één van de intermediairs) nieste deze week in een Stichting N.O.P.-persbericht ook al: GLOCK, GLOCK, GLOCK. Maar dat is een zijspoor.

Verstandsverbijstering

Andere veelvoorkomende verschijnselen bij deze ziekte zijn vlagen van verstandsverbijstering. Let dus even goed op bij elk bericht dat u leest van het KWPN. Het kan maar zo fake news zijn. Compleet onbedoeld weliswaar.

Verdienstelijk

Het stamboek waar vermogen bij springpaarden nooit het sterkste punt is geweest, noemt een 1,50-1,55 m paard echt niet opzettelijk Grand Prix. En het was al helemaal niet de bedoeling om te verzinnen dat Chat Botte du Ruisseau Z in de Grote Prijs van Madrid (wel écht 1,60 m) ‘verdienstelijk’ gepresteerd heeft.

Er werd hier gewoon bedoeld dat deze erkende KWPN-hengst op dat concours was en daar een paar 1,45 m en 1,50 m-parcoursen heeft gelopen. Om precies te zijn gebeurde dit met de hengst van Jan Vink in Madrid: een 49ste plaats in een 1,45 m (13/86.51), een 11e plaats in een 1,45 m (0/60.74) en een 25ste plaats in een 1,50 m (5).

Het nieuwe aansprekend

In het bericht over de erkenning van Zonik kwam per ongeluk het woordje aansprekend terecht. Een neerwaartse romprichting, een zware hoofd-halsverbinding, een gezonken rug, een onderstandig voorbeen (waarvan één frans) is niet echt het nieuwe aansprekend van 2018 voor dressuurpaarden. Het zou een mooi feestje worden als alle hengsten met deze kenmerken deze week aangewezen worden dankzij dit aansprekende model.

Nafok?

En ook de paardenfluisteraar op de voorkant van de KWPN glossy was niet zo bedoeld. Echt niet. Daar hoorde een fokker te staan. Of een paard. The Stallion of the Year bijvoorbeeld, de fokkerijaward voor een hengst die in staat is gebleken om via zijn nafok bijzondere prestaties te leveren. Ja via zijn nafok, zo werd het mij vorig jaar echt uitgelegd. Eh, Big Star?

Wat ik me afvraag is of alle leden van het KWPN lijdzaam toezien en maar hopen dat het vanzelf geneest? Ben ik de enige die zich druk maakt om dit soort dingen? Is er een dokter in de zaal?

Ik wens het KWPN veel beterschap en hoop maar dat ik de komende dagen in Den Bosch niet word aangestoken.

Rick Helmink, freelance medewerker

