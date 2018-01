Crown Z in 2018 op Lövsta stoeterij ter dekking

Zelf heeft Crown Z op het hoogste niveau gesprongen onder Christian Ahlmann en Judy-Ann Melchior. Melchior reed de hengst onder meer naar de tweede plaats in het Championat von Dresden. In 2013 ging de Carthago-zoon uit de sport.

Zoon van legendarische Ratina Z

Crown Z is een van de kinderen van Ratina Z (v. Ramiro Z) die met Piet Raijmakers zilver won op de Olympische Spelen in Barcelona, en vervolgens onder Ludger Beerbaum het goud won in Atlanta. Naast Crown Z bracht ze de goedgekeurde hengsten Rex Z (v. Rebel I Z), Treasure Z (v. Dolar dela Pierre) en Comme il faut (v. Cornet Obolensky). De laatste is een van de meest succesvolle Ratina-nakomelingen, in de fokkerij en in de sport nder Marcus Ehning.

Kinderen in de sport

MTM Reve du Paradis is een van Crown Z’s zonen die springt op Grand Prix-niveau in Amerika onder Tracey Fenney. In Nederland loopt onder meer VDL Groep C Tara Z onder Leopold van Asten.

Bron Tidningen Ridsport/Paardenkrant-Horsrs.nl