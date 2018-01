Daily Diamond en Woodlander Woodstock goedgekeurd voor Westfalen en Oldenburg

De zesjarige Daily Diamond was eerder ook al goedgekeurd bij het KWPN en het Hannoveraner Verband. De donkerbruine zoon van Daily Deal was in 2015 met 87,5 punten de KWPN-verrichtingstopper bij de dressuurhengsten. Nu mag de hengst ook de Westfaalse en Oldenburgermerries bedienen.

Woodlander Woodstock

De driejarige Woodlander Woodstock werd afgelopen november goedgekeurd in Oldenburg en in de aansluitende veiling voor 70.000 euro door Jan Greve gekocht. De hengst werd op de KWPN-hengstenkeuring op de nakeuring voorgesteld en kreeg een ticket voor de tweede bezichtiging, die deze week in Den Bosch plaatsvindt. Ongeacht wat er deze week gebeurt, mag de Wild Child-zoon nu in ieder geval vast naast de Oldenburgermerries ook bij de Westfaalse merries voor de dekdienst worden ingezet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB