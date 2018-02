Dante Weltino dit jaar niet ter dekking

“Ik denk dat de fokkers er wel begrip voor zullen hebben. We hebben sportief grote doelen dit jaar en willen gaan voor een zo hoog mogelijke plaatsing in Tryon”, vertelt Nilshagen, die met Dante Weltino in Tryon wil geraken via Dortmund (maart), Hagen (mei), Rotterdam (juni) en Aken (juli).

fokhengst

2017 was het jaar van de doorbraak van Dante Weltino op internationaal niveau. De hengst van Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen was op de Europese Kampioenschappen in Gothenburg een van de opvallendste goedgekeurde hengsten. In de fokkerij is nog niet iedereen overtuigd van de Danone I-zoon.

2018 is hij als fokhengst goed begonnen: op de DSP-keuring in München Riem leverde hij zijn eerste kampioenshengst, die in de aansluitende veiling door het Brandenburger Haupt- und Landgestüt en Isabell Werth werd aangeschaft voor 210.0000 euro.

Twee aangewezen hengsten

Bij het KWPN kreeg Dante Weltino op de hengstenkeuring 2018 twee hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Bij de Geldersen cat.nr 655 Dieno (mv. Parcival) en bij de dressuurpaarden cat.nr 347 Kensington (mv. Vivaldi).

Bron: Züchterforum