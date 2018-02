Derde bezichtiging Gelders paard levert drie aanwijzingen op

Opvallend is dat alle drie de aangewezen hengsten een vader hebben uit de rijpaardenfokkerij en daardoor kunnen zorgen voor de bloedspreiding binnen de relatief kleine fokrichting van het Gelderse paard. Met name dat laatste punt woog zwaar bij cat. nr. 655 (Dante Weltino x Parcival) die naast sterke bewegingen ook voor nieuw bloed in de Gelderse richting kan zorgen.

Kracht

Cat. nr. 656 (Habanna x Alexandro P) beschikt over een aansprekende voorhand en staat sterk in de verbindingen waardoor ook hij groen licht kreeg. “Een hengst met maat en formaat, die veel kracht uitstraalt”, luidde het oordeel van de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Reijer van Woudenbergh.

Ferdeaux-zoon cat. nr. 663 (mv. Alexandro P), die met veel ruimte beweegt, was de laatste hengst die werd uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.

Arlando-zoon niet aangewezen

Voor cat.nr. 652 (Arlando x Elegant) viel het doek. De hengst mocht meer bergopwaarts bewegen en kreeg dit oordeel ook van het jurycorps mee.

