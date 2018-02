Diamant de Semilly dekte meeste SF-merries in 2017

Diamant de Semilly wordt gevolgd door Balou du Rouet (v. Baloubet du Rouet) met 359 dekkingen en Mylord Carthago (v. Carthago) met 277 dekkingen.

Geen jonge hengsten

Hoog op de lijst met veeldekkers zijn in Frankrijk – in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het KWPN waar juist de jonge hengsten veel fokkers trekken – staan bijna geen jonge hengsten. De enige jonge hengst op de lijst van hengsten die meer dan 200 merries dekten is de SF-hengst Candy de Nantuel (Luidam x Diamant de Semilly) met 256 merries.

Meer dan 200 merries dekten het afgelopen jaar ook: Contendro I (272), Untouchable (242), Vleut (227), Canturo (219) en Lauterbach (211).

Bron: Grand Prix Replay