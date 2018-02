Donnerschlag dood op 31-jarige leeftijd

Donnerschlag werd geboren in 1987 en goedgekeurd voor het Oldenburger stamboek op de keuring in 1989. Hij eindigde destijds na de 100 dagentest op een vierde plek met 133,75 punten. Zeventien zonen van de zwartbruine hengst werden goedgekeurd waarvan Donnerwind, Don Vito en de in 2015 overleden Dream of Heidelberg I de bekendste zijn. Vijftig merries ontvingen het Staatspremie certificaat. `

Resultaten in de sport

Op zesjarige leeftijd debuteerde Donnerschlag op concours onder Heiko Munzmaier. In 1995 bereikte hij de Lichte Tour en in 1997 werd de hengst op Grand Prix niveau nationaal uitgebracht. Op zijn laatste wedstrijd in Duisburg-Hamborn eindigde hij op een derde plaats.

Sue Curry Schaefer

In 2000 kocht Sue Curry Schaefer de Donnerhall-zoon en stalde hem op de Fairwind Farm in Santa Rosa, Californië. Op deze stal mocht hij ook van zijn pensioen genieten. Begin deze week werd het overlijden bekend gemaakt op hun Facebook-pagina.

Bron: Paardenkrant-horses.nl/Eurodressage