Kaiman (v. Dark Pleasure) is niet de enige kampioensringhengst die van eigenaar is veranderd. Ook cat.nr 376 Kevin (Dream Boy x Kennedy x Highline) is niet meer van de combinatie Swart/De Jong en M. Heilig zoals in het boekje staat vermeld. Hij is nu eigendom van het ‘Dream Boy-trio’: Koen Brinkman, Tim Coomans en Jacques Maree.