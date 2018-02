Dressage Grand Ducal op fokkerijtour: zes hengsten beschikbaar

Dressage Grand Ducal, waar de dagelijkse leiding in handen is van Christof Umbach en stalruiter Sascha Schulz, kwam voorheen in het nieuws door een aantal dure aankopen op de PSI-veiling. Zo kocht Mourruau op de PSI-veiling in 2014 voor een miljoen de driejarige ruin Quel Filou (v. Quaterback) en voor Ferrari (v. Foundation) gaf hij twee jaar later in Ankum 1,5 miljoen euro uit.

Begin 2017 kwamen deze twee miljoenenpaarden bij Andreas Helgstrand terecht en kon Mourruau de Lusitano-hengst Dragao das Figueiras, die bij Helgstrand stond en in de Grand Prix werd uitgebracht door Severo Jurado Lopez, op zijn stal in Luxemburg verwelkomen.

Samenwerking

Na deze ‘ruil’ duurt de samenwerking tussen Helgstrand en Grand Ducal ook nog voort. Zo werd de premiehengst For Sure (Finest x De Niro) vorig jaar op de Hannoveraanse hengstenkeuring voor 360.000 euro gemeenschappelijk aangeschaft. Zowel Helgstrand als Dressage Grand Ducal bieden de hengst aan. Freischütz (Foundation x Del Martino), die vorig jaar nog door Helgstrand werd aangeboden, staat nu ter dekking op de stal van Mourruau.

Zes hengsten

Verder worden ook de Lusitano-hengst Equador MVL, de SWB-gefokte Flash Dancer I.M. (Don Romantic x Tip-Top) en de vorige week door het Oldenburger Verband erkende Rock on Top (Rock Forever x Ferragamo) aangeboden.

