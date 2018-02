Drie hengsten blijven in derde bezichtiging staan

Omdat de moederlijn niet voldoende sportpaarden had voortgebracht gaf de KWPN Hengstenkeuringscommissie aan drie hengsten geen uitnodiging voor deelname aan de kampioenskeuring. Vooral voor de Up To Date x Lincoln van Albert Zoer was dat jammer, deze hengst had zich steeds zeer goed laten zien. Drie hengsten werden niet alleen aangewezen, maar werden ook toegelaten tot de kampioenskeuring. Daarmee komt het totaal voor de kampioensring op zeven stuks.