Dure Quantensprung-zonen in dressuurtest Münster-Handorf

Quando Unico van Gestüt Sprehe zakte voor de 14-dagentest in Schlieckau en loopt nu zijn eerste sporttest. De door Burkhard Wahler gefokte Quantissimo van Gut Staffelde slaagde vorig jaar met 8,35/8,4 voor de test in Schlieckau. Quattroporte verscheen in 2017 alleen op hengstenshow van Klatte. Op naam van fokker Burkhard Wahler werd de hengst vorig jaar aangemeld voor 50-dagentest in Adelheidsdorf maar werd daar niet aangeleverd en hij staat ook nu niet op startlijst.

Vierjarigen

Verdere opvallende namen bij de vierjarigen zijn: Dohnanyi (De Niro x Lauries Crusador) die vorig jaar derde werd op de Bundeschamionate en in de 14-dagentest in Neustadt een dressuurscore van 8,16 behaalde en de in Mecklenburg gekeurde Escurio (Escolar x De Kooning) die nipt slaagde voor de 14-dagentest in Schlieckau.

Kampioen His Moment

De Trakehner kampioen van 2016 His Moment (Millennium x Le Rouge), die vanwege zijn spermakwaliteit door Andreas Helgstrand werd teruggebracht naar zijn voormalige eigenaren, staat eveneens op de startlijst.

Vijfjarigen

Feuertanz (Foundation x Breitling W) van Gestüt Schafhof slaagde voor zijn 14-dagentest en loop nu zijn eerste sporttest. De Zonik-zoon Zonik One (mv. Depardieu) was vorig jaar nog een Schockemohle-hengst, slaagde voor zijn 14-dagentest en is nu aangemeld door Wilhelm Holkenbrink. Op de startlijst staat verder For Emotion (Foundation x Sandro Hit, uit Bundeskampioene Samira). De hengst werd door Andreas Helgstrand voor op de PSI aangeschaft voor half miljoen en kreeg op de Deense hengstenkeuring de deksel op zijn neus. Daarna werd hij verkocht aan Anna Kasprzak.

Kampioenen Oldenburg

Verder onder andere Bonds (Benicio x Sir Donnerhall I), kampioen van de keuring in Oldenburg die vorig jaar een megastore in sporttest behaalde en kampioen van de zadelkeuring Zodiac (Zonik Donnerschwee) die al eerder goede sporttesten liep.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl