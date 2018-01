Eldorado van de Zeshoek-dochter wint DSP Freispring-Cup

De jury roemde Eldorada om het telkens goed afmaken van de sprong, het gelijkmatig blijven en was van mening dat ze bij het opbouwen van de sprong duidelijk potentieel liet zien.

Cor de Alice

Het reservekampioenschap ging naar Cor de Alice. Deze Cordess-zoon is een halfbroer van het internationale springpaard DSP Alice. Hij toonde bij het springen inzet, wil om te werken, veel vermogen en snelle reflexen. Met een 8,2 op de manier van springen een 9,4 voor het vermogen was hij met afstand de beste vierjarige. Hij werd na afloop verkocht aan een internationale springstal in Niedersachsen.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt voor de vijfjarige Castino-zoon Ca. De sportieve Chacco G viel op met zijn eindeloze vermogen (9) en goede manier van springen (8,5).

Bron: Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen