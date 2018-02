Dirk Zagers had de niet te benijden taak om de embryo’s te veilen voor een select gezelschap, een groot contrast met de gangbare veulenveilingen waarbij de veulens in de ring verschijnen en het publiek voor sfeer zorgt. Jos Lansink moest tot nummer twaalf wachten voordat hij wist of hij het ongeboren veulen uit handen ging geven. In totaal werden vijftien van de twintig embryo’s verkocht en daarmee waren Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts zeer tevreden. De verkochte embryo’s brachten samen 276.000 euro op, een gemiddelde van 18.400 euro.

Hard werken

“Het was hard werken. Oké, enkele embryo’s gingen voor prijzen die beneden de verwachting lagen, maar met het eindresultaat zijn we zeer tevreden”, vertelt Gerald Lenaerts. “We zijn ook zeer content dat er nieuwe klanten telefonisch kochten, bijvoorbeeld vanuit Rusland en Amerika. Er gaat dan ook zeker een derde editie komen in 2019”, vult Luk Van Puymbroeck aan.

Grootinkoper

Grootinkoper was Sultan Mohammed Khalifa Al Yahya’ie, leidinggevende van de Sharjah Equestrian and Racing Club en promotor van de veiling in de Emiraten. De Sultan had vijf keer het laatste bod. Bij de laatste embryo van Big Star x Cornet Obolensky, kleinkind van Walnut de Muze, tekende hij voor 26.000 euro. “En ik wilde aanvankelijk twee, maximaal drie embryo’s kopen”, vertelt hij. “Maar mijn plan wijzigde. De prijzen waren goed. Hopelijk zit hier een toekomstige kampioen tussen”, lacht hij. De embryo’s zullen in België geboren worden en komen in de opfok bij Luk Van Puymbroeck. “Tot ze drie of vier jaar zijn. Als ze zadelmak gemaakt zijn, kijken we weer verder welke we laten overvliegen of gaan verkopen.”

Gunder

De 44.000 euro voor de Casall uit de olympische merrie Valentina van ’t Heike, die al twee Grand Prix-winnaars heeft gegeven, was veruit de topprijs van de veiling. De Portugese springruiter Joad Marquilhas deed net als vorig jaar inkopen namens zijn sponsor die graag een sterke start wil maken in de fokkerij en dit keer drie embryo’s vastlegde. Daaronder de Untouchable x Randel Z, gefokt uit dezelfde merrie als het 1.60m Grand Prix-springpaard Gunder, voor 22.000 euro.

EU en USA

Voor 20.000 euro werd de embryo van Cornet Obolensky x Bamako de Muze aan een nieuwe klant in Alabama (USA) verkocht. Met drie 1.60m Grand Prix-springpaarden uit deze moeder zijn de verwachtingen hoog. Eric Morssinkhof van Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Nederland had met 19.000 euro via de telefoon het laatste bod op de embryo van Casall x Quaprice Bois Margot uit de prestatiestam van Itot du Chateau. Verder werd er verkocht naar België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

