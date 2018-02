Erik Braat: ‘Dit is boven verwachting’

De 24-jarige Erik Braat runt samen met zijn ouders Stal Het Gruyter in het Gelderse Wenum-Wiesel

Hoofdleverancier

Braat vertrok gistermorgen met vijf hengsten, drie eigen hengsten en twee klaar gemaakt voor klanten, voor de eerste bezichtiging naar Ermelo. Aan het eind van de dag keerde hij huiswaarts met vier aangewezen hengsten. Extra speciaal was de aanwijzing van de door Braat zelf gefokte Gruyter’s Bruno Mars (v. Melle Bruno). ”Als veulen was het al een apart ding. Hij had meteen al veel uitstraling. Wij hebben er bewust voor gekozen om Melle Bruno dubbel vast te leggen in de afstamming. Het is echt een chique pony”, vertelt Braat trots.

Hoe het begon

Vijf jaar geleden begon het voor de familie Braat allemaal met Hattrick’s Voque. Extra bijzonder was het dat gister twee zonen van deze hengst werden aangewezen. Hattrick Zack werd al door Braat gekocht toen hij nog maar zeven dagen oud was. De hengst werd vorig jaar al in Duitsland goedgekeurd. Braat: ”Hij heeft zich het afgelopen jaar zo goed ontwikkeld dat we besloten hem dit jaar ook in Nederland voor te stellen. Dit pakte dus goed uit.” Daarnaast werd Zack’s halfbroer Altrido Olet’s Koss van A. en T. Doornbos uit Beilen ook aangewezen.

Verkoopdag

Ook Borgerhof’s Orion (v. Lomansheide Brent) werd als veulen gekocht. Op een veulen verkoopdag van het stamboek viel Orion zo op dat Erik’s vader hem meteen kocht. Deze Orion heeft heel wat sport in de familie waaronder de gouden eventingpony NoNo. Lomansheide Brent was de hoofdleverancier van de keuring met vier zonen. Twee daarvan werden aangewezen. Ook Orion’s halfbroer The Mickle’s Moxie van A. de Groote uit Wijdenes kreeg groenlicht.

Tegenslag

Braat kende een paar weken voor de keuring een flinke tegenslag toen één van de pony’s die hij in training had voor de keurig plotseling moest worden ingeslapen. ”Het is vooral heel erg voor de eigenaren van de pony. Zij waren gisteren ook aanwezig. Ik weet zeker dat die pony ook was aangewezen. Wij hebben dit jaar heel strak geselecteerd, maar dit resultaat was zeker boven verwachting.”; aldus Braat. ”Wij gaan de hengsten nu rustig zadelmak maken en dan bereiden we ons voor op het dekseizoen.”

Nog meer succes

Na al het succes van de aangewezen hengsten werd bij de vier- en vijfjarige kleine maat hengsten de zelf gefokte Gruyter’s Memphis (v. Brummerhoeve’s Paladin) op kop geplaatst.

Bij het New Forest-stamboek krijgen de hengsten het predicaat prestatie fokhengst als tien nakomelingen in de sport de klasse M hebben bereikt met vijf winstpunten. Dit predicaat werd gisteren toegekend aan Major (v. Marlino).

Als kers op te taart werd Noordhof’s Suprise (v. Brummerhoeve’s Boss) ook nog verkozen tot algemeen kampioen. De hengst die op internationaal niveau in de dressuur wordt uitgebracht door Tatum Knoop staat te dekking bij Stal Het Gruyter. Suprise is in eigendom van G.P. Spijker uit Den Bosch.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl