Flanders Embryo Auction sluit aan op behoefte Arabische ruiters

De Belgen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts maakten een voorselectie van bijna veertig embryo’s en presenteerden de lijst in de Verenigde Arabische Emiraten. “Daar hebben ze zelf een selectie gemaakt welke embryo’s ze het meest interessant voor zichzelf en hun klanten vinden en daar kunnen we ons helemaal in vinden. Ze kennen toch echt veel van de afstammingen en de paarden die in de sport presteren”, vertelt Luk Van Puymbroeck.

Uniek fokmateriaal

De Sharjah Equestrian & Racing Club, nabij Dubai, wil haar leden de kans bieden om uniek fokmateriaal uit België te kopen om in de toekomst een belangrijke rol te spelen in de professionele springsport. De behoefte aan jonge paarden wordt steeds groter, vertelt Sultan Mohammed Khalifa Al Yahya’ie die de scepter zwaait op de rijclub.

“De echt heel goede paarden zijn niet te koop en als ze dat wel zijn, zijn ze extreem duur. De ruiters willen steeds vaker jonge paarden die ze zelf kunnen opleiden. Wat dat betreft sluit de embryoveiling daar goed op aan. Ze moeten wel opgroeien in Europa omdat ze hier te weinig groeien door gebrek aan gras met vitamins en mineralen, maar daarna kunnen ze hier uitstekend opgeleid worden. De veiling afgelopen jaar was zeer geslaagd.”

Indrukwekkende collectie

Ook de nieuwe collectie is indrukwekkend met embryo’s die zeer nauw verwant zijn aan topspringpaarden als Big Star, Arko III, Itot du Chateau, Quickly de Kreisker en Coriana van Klapscheut. Populair zal ook de Untouchable x Randel Z zijn, die uit dezelfde moeder komt als Gunder (v. Thunder van de Zuuthoeve), LGCT-finalewinnaar in Doha 2017 met Bassem Hassan Mohammed uit Qatar.

Telefonisch meebieden tijdens de embryoveiling is mogelijk. Clipmyhorse.tv zendt de veiling live uit vanuit Sharjah.

Bron: Horses.nl / De Paardenkrant – Flanders Foal Auction