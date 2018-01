Flanders Foal Auction krijgt editie in Ocala

Doordat de Belgische springpaarden wereldwijd zeer goed presteren, is de populariteit tot ongekende hoogte gestegen. “Feit is dat de heel goede paarden bijna niet meer te betalen zijn”, vertelt Luk Van Puymbroeck, samen met Gerald Lenaerts de drijvende kracht achter de Flanders Foal Auctions. “Mede daardoor groeit de Amerikaanse markt in veulens. We proeven zeer veel interesse in de Belgische fokkerij en komen graag naar de klant toe, zoals we ook in Sharjah doen.”

Bolesworth

Flanders Foal Auction kreeg bekendheid door de veulenveilingen in Bonheiden en Opglabbeek en was in 2017 voor het eerst betrokken bij de Britse Bolesworth Elite Auction. “We krijgen veel vertrouwen van de fokkers, waar we heel dankbaar voor zijn. België heeft unieke sportlijnen doordat we hier al generaties lang selecteren op springkwaliteiten. Het is net als met koeien: of je gaat voor de melk of het vlees. Niet voor beide en dat is de kracht van onze fokkerij”, vertelt Gerald Lenaerts.

Sharjah

Voordat het Flanders team in maart naar het internationaal springconcours in Ocala vliegt, worden er nog twintig embryo’s geveild in Sharjah, dichtbij Dubai. Deze veiling vindt plaats op 9 februari tijdens CSI3* Sharjah.

Bron: persbericht