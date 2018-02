Adelinde Cornelissens Lichte Tour-hengst Fleau de Baian (Jazz x Ulft), de volle broer van Parzival, werd in december op de eerste bezichtiging direct doorverwezen naar de derde bezichtiging. In Den Bosch bleef de hengst van Cornelissen en Gerard Korbeld vanwege een dik been afwezig. Vandaag was er na een rondje in draf en stap op de KWPN attestkeuring in Ermelo alsnog een aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek.